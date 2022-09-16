Halk Konut’ta üçüncü etap için imzalar atıldı

16 Eylül 2022 Cuma, 11:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., EgeŞehir A.Ş. ve Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL A.Ş.’nin güç birliği oluşturarak 30 Ekim İzmir depreminde hasar gören, yıkılan, yıkılacak olan ya da riskli yapı kabul edilen binaların mevcut yapı yönetmeliklerine uygun olarak yeniden yapılması için geliştirilen Halk Konut projesinde üçüncü etap için imza töreni düzenlendi. Bu kapsamda Bayraklı’da Dilber ve Çiçek Hanım Apartmanı’nın ardından Kılıç Apartmanı sakinleri için de işbirliği protokolü imzalandı.

Bayraklı Manavkuyu Mahallesi’nde Halk Konut Bilgilendirme Ofisi’ndeki imza törenine Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Egeşehir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onat Çetin ve Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, İZDEDA Kooperatif Başkan Yardımcısı Aytekin Keskin ve Halk Konut 3 Kooperatifi Başkanı Selçuk Akay ile depremzedeler katıldı.

“BU PROJE TARİHE GEÇECEK”

İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, “Biz de Başkanımız Tunç Soyer de bu halkçı, kamucu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu proje Bayraklı, Bornova ve İzmir’i kapsayacak. Dayanışma örneği olarak belki de tarihe geçecek bir hale gelecek” dedi.

“BİZİM AMİRAL GEMİMİZ BÜYÜKŞEHİR’DİR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkürlerini sunan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise amiral gemilerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyleyerek “O geminin kaptanı da Tunç Soyer’dir. Bugün burada bu işleri yapıyorsak bu organizasyonun bir parçası olduğumuz içindir” ifadelerini kullandı.

“TÜNELİN UCU GÖRÜNDÜ”

Halk Konut 3 Kooperatifi Başkanı Selçuk Akay da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi’nin çabalarına değinerek “Emsal artışı kararı kesinleşince tıkanan yol açıldı ve tünelin ucu görünmüş oldu. Bu çıkış yolunu sağlayan belediye başkanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

SAYI 2 BİNE ÇIKACAK

İZDEDA Kooperatif Başkan Yardımcısı Aytekin Keskin, Dilber Apartmanı ile başlayıp Çiçek Hanım Apartmanı’yla devam eden sürecin Kılıç Apartmanı’yla kurumsallaştığını belirterek “30 Eylül 2022 tarihinde imzalanacak protokolle kooperatiflerle bin bağımsız konut yapma aşamasına gelinecek. Kooperatif olma kararı alan ve süreçleri devam eden binalarla bu sayı 2 bin bağımsız konuta ulaşacak” dedi.

“SOYER BİZE YOL AÇMA KONUSUNDA DESTEK OLDU”

Depremzede olarak mağduriyet yaşadıklarını belirten İZDEDA Başkanı Haydar Özkan yol bulma konusunda zorluklar yaşadıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “Yol açma konusunda bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal’a tekrar tekrar teşekkür ediyorum.”