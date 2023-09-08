Halk otobüsünde döner bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı!

Sakarya'da, halk otobüsünde küfürlü konuşma nedeniyle çıkan kavgada O.Ç., döner bıçağıyla uzman çavuş E.A.'yı elinden yaraladı. Saldırgan O.Ç. gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:47
Halk otobüsünde döner bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı!
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Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Ada Caddesi'nde feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; halk otobüsünde küfürlü konuşarak diğer yolcuları rahatsız ettiği iddia edilen O.Ç. ile uzman çavuş E.A. arasında tartışma çıktı. Yolcuların da uyarıları üzerine O.Ç. otobüsten indirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Bu sırada O.Ç. ile yurttaşlar arasında da arbede yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine durağın yakınındaki dönerciden döner bıçağını alan O.Ç., otobüse geri döndü. Otobüsün yanında, kendisini durdurmak isteyen uzman çavuş E.A.'yı elinden yaralayan O.Ç., kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı E.A., ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü'ne sevk edildi.

Polis O.Ç.'yi yakalayıp gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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