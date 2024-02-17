Halk otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2’si sürücü 8 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:40
Halk otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
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Feci kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Kurşunlu Mahallesi’nden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşımakta olan sürücü Selim Dutal yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen sürücü Mert Aydemir yönetimindeki 16 ASC 233 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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Kaza sonucu olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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