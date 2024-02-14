Bursa'da çikolata baskını! Kaçak ürünler imha edildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaçak çikolata ürünleri üreten bir imalathaneye operasyon düzenleyen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler esnasında bir depodaki durumdan şüphelendi. Ekipler, bunun üzerine cumhuriyet savcılığından izin alarak imalathaneye baskın düzenledi.
RUHSATSIZ VE HİJYENSİZ ORTAMDA KAÇAK İMALAT
Operasyonda, imalathanede ruhsatsız ve hijyenik olmayan ortamda kaçak çikolata imalatı yapıldığı tespit edildi.
Göz Atın
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Paketlenmiş ve açık halde bulunan 26 bin 160 çikolata, zabıta ve polis ekiplerinin tutanağının ardından imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.
Üretimi gerçekleştiren yabancı uyruklu A.K. ve H.K. gözaltına alındı.
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