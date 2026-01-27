Halkbank davasında New York’taki değerlendirme toplantısı ertelendi

ABD’de Halkbank davasının mevcut durumu ve izlenecek yolun ele alınacağı değerlendirme toplantısı 27 Ocak’ta New York’ta yapılacaktı. Ancak toplantının ertelendiği bildirildi.

ABD’de, Halkbank hakkında açılan ceza davası kapsamında 27 Ocak’ta New York’ta yapılması planlanan ve davanın seyri ile sonraki adımların ele alınacağı “durum konferansı” toplantısı ertelendi.

Değerlendirme toplantısında, davanın güncel durumu ile duruşma takvimine ilişkin karar alınması bekleniyordu. Ertelemenin gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SAVCILIĞIN SUÇLAMALARI

ABD’li savcılar, Halkbank’ın İran’a yönelik yaptırımların delinmesi kapsamında, İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki para hizmeti sağlayıcıları ve paravan şirketler aracılığıyla yaklaşık 20 milyar dolarlık kısıtlı fonu gizlice transfer ettiğini iddia ediyor.

İddianamede ayrıca, İran petrol gelirlerinin altın ve nakde dönüştürüldüğü, işlemlerin meşru gösterilmesi amacıyla sahte gıda sevkiyat belgeleri düzenlendiği öne sürülüyor. Halkbank ise yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

DİPLOMATİK GERİLİM YARATMIŞTI

Dava, Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde, 2019 yılında açılmış ve ABD–Türkiye ilişkilerinde diplomatik gerilime yol açmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davayı daha önce “yasa dışı ve çirkin bir adım” olarak nitelendirmişti.

DOKUNULMAZLIK TALEBİ REDDEDİLDİ

Halkbank, “egemen bağışıklık” kapsamında ABD’de yargılanamayacağını savunarak davayı istinafa taşımıştı. Ancak ABD’deki 2. İstinaf Mahkemesi, Ekim 2024’te bankanın teamül hukuku çerçevesindeki dokunulmazlık talebini reddederek, ceza davasında yargılanabileceğine hükmetmişti.

Bunun üzerine Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda bulundu. ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ekim 2025 tarihli kararıyla temyiz başvurusunu incelemeye almayı reddetti.

ERDOĞAN: “TRUMP, ‘HALKBANK PROBLEMİ BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR’ DEDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, gerek Beyaz Saray’daki görüşmede gerek telefon görüşmelerinde Trump’ın kendisine “Halkbank problemi bizim için bitmiştir” dediğini aktarmıştı.

Erdoğan, bunun önemli bir siyasi irade beyanı olduğunu vurgulayarak, “Tamamlanması gereken bazı süreçler olduğunu biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir” ifadelerini kullanmıştı.