Halkevleri’nden Orhan Sarıbal’a “işbirlikçilik” suçlaması: İhraç süreci başlatılıyor

CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararı sonrası, Halkevleri’nden CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Halkevleri, Sarıbal’ın “mutlak butlan” kararını destekleyen grupla birlikte hareket ettiğini belirterek, kendisini “Saray iktidarının işbirlikçisi” olmakla suçladı ve üyeliğiyle ilgili ihraç sürecinin başlatılacağını duyurdu.

Açıklamada, Sarıbal’ın geçmişte köylülerin, tarım emekçilerinin ve yaşam savunucularının mücadelelerinde Halkevleri ile birlikte hareket ettiği belirtilirken, son süreçte aldığı pozisyonun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

“HALKEVLERİ’NDE SÜRDÜRÜLEMEZ”

Halkevleri açıklamasında, “Mücadele ilkelerimizle çelişen hiçbir tutum, bu tutumları sergileyen hiçbir kişi Halkevleri’nde varlığını sürdüremez” ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda Orhan Sarıbal’ın üyeliği ve örgütteki konumuna ilişkin gerekli süreçlerin işletileceği ve somut adımların atılacağı belirtildi.

“SARAY İKTİDARININ İŞBİRLİKÇİSİ”

Açıklamada en dikkat çeken ifadelerden biri ise “işbirlikçilik” suçlaması oldu.

Halkevleri, “Saray iktidarının saldırılarının doğrudan ya da dolaylı parçası olmak tartışmasız işbirlikçiliktir; izahı, mazereti, kabul edilebilirliği yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Halkevleri, CHP’ye yönelik yargı kararları, kayyım uygulamaları ve “mutlak butlan” kararının yalnızca CHP içi bir mesele olmadığını da söyledi.

Açıklamada, yaşananların “halkı örgütsüz, savunmasız ve siyasetsiz bırakmaya yönelik bütünsel saldırı planının parçası” olduğu ifade edildi.

“KONTROLLÜ MUHALEFET YARATILMAK İSTENİYOR”

İktidarın hedefinin kontrol edilebilir bir muhalefet yaratmak olduğu belirtilen açıklamada, “Sınırlarını egemenlerin çizdiği, iktidarla değil kendi kendisiyle uğraşan kontrollü bir muhalefet yaratılmak isteniyor” denildi.

“TEK SEÇENEK HALKIN DİRENİŞİ”

Halkevleri açıklamasını, “Tek seçenek, tek yol halkın direniş ve isyanıdır” ifadeleriyle tamamladı.

Açıklamada ayrıca, “Bu halk kendi kaderini eline alacak ve kurtuluşun yolunu açacaktır. Çünkü halk, Saray’dan büyüktür” denildi.