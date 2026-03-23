‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ düzenlemesi haber yapma hakkına sınırlama oldu: İlk çeyrekte 4 gazeteci gözaltına alındı

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, önceki gün saat 22.10’da aile ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu iddiasıyla gözaltına alındı. Arı dün sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

BİRGÜN ‘HABER ALMA VE YAPMA HAKKI’ İÇİN BİRLİKTELİK ÇAĞRISI YAPTI

Arı’nın gözaltına alınmasına başta gazeteci örgütleri ve gazeteciler olmak üzere; sanatçı, siyasetçi ve toplumun birçok kesiminden tepki geldi. Bu kapsamda BirGün gazetesi de Arı’nın emniyetteki ifade işlemi sürerken, Arı’nın özgür bırakılması ve halkın haber hakkına sahip çıkmak için gazetecilere ve tüm kamuoyuna Ankara Kızılay’daki Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Heykeli’nin önünde toplanma çağrısında bulundu.

SİYASET, MEDYA, PARTİ, OKUR, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE YURTTAŞLAR KATILDI

Çağrı sonucunda gazeteciler, meslek örgütleri, siyasetçiler ve toplumun birçok kesiminden yurttaşlar İnsan Hakları Heykeli’nin önünde toplandı. Polis ise heykelin çevresini araçlarla abluka altına aldı. Katılımcılar ise ablukalar önünde basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasına; CHP milletvekilleri Aylin Yaman, Mahmut Tanal, Hasan Öztürkmen, Kadim Durmaz ile Okan Konuralp, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol; SOL Parti Sözcüler Kurulu Üyesi Önder İşleyen; SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi ve Devrim Partisi üyeleri; Ankara basınının deneyimli isimleri Müyesser Yıldız, Asuman Aranca, Faruk Bildirici; meslek örgütleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Çağdaş Gazeteciler Derneği temsilcileri; BirGün okurları ve yurttaşlar katıldı.

‘MESLEĞİNİ ONURUYLA YAPMAYA ÇALIŞANLAR SUSARSA HER ŞEY SUSAR’

Açıklamada konuşan BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, “Bir tek geri adımı, bir tek pişmanlığı göremediler İsmail’de. Bu girdiğimiz yol, bizim açımızdan vazgeçilmez bir nokta. Biz gazeteciler, mesleğini onuruyla yapmaya çalışanlar susarsa her şey susar. O yüzden susmayacağız, yazmaya, konuşmaya, ifade etmeye devam edeceğiz. Bu karanlığı birlikte aşacağız” diye konuştu.

‘GAZETECİLERİN YANINDA OLUN’

BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir ise Arı’nın kamuoyuna mesajını okudu.

Arı, mesajında; “Üç ay önceki bir video nedeniyle gözaltına alındım. Bayram ziyaretinden akşam alınıp 450 kilometre kat edip Ankara’ya getirildim. Dosyama yeni twitler ve eski videolarım eklenmeye devam ediyor. Sanıyorum ki tutuklanmam için dosya şişirilmek isteniyor. Zaten son bir yıldır beni tutuklamak için bahane arıyorlardı. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yanında olun. Sevgiler” dedi.

‘GAZETECİLİK HALKIN SESİ OLMA MÜCADELESİDİR’

Eylemde okunan açıklamada; “Arı’nın gözaltına alınması, gazetecilere yönelik bir gözdağıdır. Haber ve habercilerle ilgisi olmadığı savunulan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha gazetecilere karşı yargı sopası olarak kullanılmıştır. Türkiye’de gazetecilik uzun yıllardır baskılarla, davalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla sınanıyor. Çünkü gazetecilik, bu topraklarda yalnızca bir meslek değil; halkın sesi olma mücadelesidir” ifadeleri kullanıldı.

2026’NIN İLK ÇEYREĞİNDE 4 GAZETECİ GÖZATINA ALINDI

Resmi Gazete’de 18 Ekim 2022’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenen “217/A Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu ise haber alma ve yayınlama özgürlüğünü kısıtlayan bir noktaya geldi. 2026’nın ilk çeyreğinde ise bu madde kapsamında Arı dahil 4 gazeteci gözaltına alındı ve bunlardan 2’si tutuklandı.

Arı haricindeki diğer gazeteciler ise şunlar:

- Bilal Özcan: Sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın ölümüyle ilgili iddiaları yazması gerekçesiyle gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece 15 Mart’ta tutuklandı.

- Alican Uludağ: DW Ankara Adliye muhabiri olarak görev yapan deneyimli gazeteci, 19 Şubat’ta “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından Ankara’daki evinde gözaltına alındı ve karayoluyla İstanbul’a götürüldü. Uludağ, Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece “kolluk marifetiyle gözaltına alınmasına karşın kaçma şüphesi bulunması” değerlendirmesiyle tutuklandı.

- Furkan Karabay: İBB soruşturması kapsamındaki haberleri gerekçesiyle 22 Ocak’ta gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

NİSAN 2025’E KADAR GAZETECİLİĞE 85 SORUŞTURMA YAPILDI

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) “2024-2025 Basın Özgürlüğü Raporu”ndaki verilere göre; TCK 217/A’nın yürürlüğe girişinden Nisan 2025’e kadar söz konusu yasa kapsamında 67 gazeteciye toplamda 85 soruşturma açıldı. 15 gazeteci gözaltına alındı. 4 gazeteci tutuklandı. Soruşturmalar sonucunda 27 dava açıldı.

‘CAYDIRICI ETKİ YARGILAMA SÜRECİYLE SAĞLANMAKTA’

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) bu ay içinde söz konusu yasa maddesine yönelik yayımladığı ve 21 dava, 39 duruşma üzerinden hazırlanan son raporunda ise izlenen davaların yüzde 72’sinde sanık sandalyesine gazetecilerin ve medya çalışanlarının oturduğu belirtildi. Gazetecilerin yargılandığı davaların çoğu beraatla bittiği vurgulandı.

Raporda; “TCK 217/A uygulamasında amaçlanan caydırıcı etki, mahkûmiyet değil yargılama sürecinin bizzat kendisiyle sağlanmaktadır. Uygulama; kamuyu ilgilendiren hassas konulardaki haber, yorum ve eleştirileri dizginlemek için araçsallaştırıldığını gözler önüne sermiştir” değerlendirmesine yer verildi.