Halkın sahiline golf sahası ısrarı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 04:00

Antalya Manavgat’ta sahil bölgesine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 3 bin dönümlük alana golf alanı için plan yapıldı. TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, “Yangın helikopter ve uçak pistinin bulunduğu Manavgat Ulualan orman alanı ve sahili halkındır. Helikopter ve uçak pisti kaldırılarak golf tesisi alanı olarak planlanamaz” diyerek golf sahası planının iptali istemiyle dava açtı. Yargı da golf sahası planına “dur” dedi.

Ancak bakanlık planda değişiklikler yaparak proje için tekrar harekete geçti. TMMOB bu kez de anayasa, Kıyı Yasası, Planlama ve Şehircilik ilke ve esaslarına, mahkeme kararına ve kamu yararına aykırı olarak onaylanan nazım ve uygulama imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 27.04.2023 tarihinde bir kez daha dava açtı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bu bir halk davası, yaşadıkları şehre sahip çıkan insanların davası. Ulualan’daki planda ısrar edilmesine anlam veremiyoruz” diye konuştu

