Halkın temel politik hakları için başlattığı protestolara sert müdahaleler olmuş, gençler tutuklanmıştı: Hizbullah’ın mitinglerine ise izin çıktı!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2025 - 04:00

Hizbullah terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanması Peygamber Sevdalıları Platformu’nun mitinglerine izin verildi. Söz konusu mitingte konuşan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katledilişinin “talimatçısı” olan Mehmet Beşir Varol; “Türkler eskiden cahil, mazlum ve göçebe bir kavim idi. Osman Gazi gibileri İslam bayrağını dalgalandırdıkları zaman yükseldiler. Sonra kendi yularını cahillerin, Avrupalıların ve emperyalistlerin eline verdiler işte o zaman gerilediler. Hatta yok oldular” dedi.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan, yurttaşların temel politik haklarını korumaya yönelik direnme haklarını kullanmak için yükselttiği ve öğrencilerin boykotlarıyla süren protestolar kapsamında yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı 300’ün üzerinde kişi tutuklandı. Hâlâ 296 genç ise tutuklu durumda. Bunun yanı sıra iktidar protestoları sert müdahalelerle bastırdı; gözaltında çıplak arama yapıldığına yönelik iddialar da gündeme geldi.

HİZBULLAH EYLEMLERİNE İZİN VERİLDİ

Halkın direnme hakkına yönelik bu denli sert müdahale ve adli işlemler uygulanırken, Hizbullahçılara adeta "pamuk şekeri" verilmesi pes dedirtti. Hizbullah terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanması olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Vakfı- Platformu’nun (PSP) ise İslamlık elçisinin doğum günü olması nedeniyle başlattığı mitinglere izin verilmesi tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde Ankara’da domuz bağ katliamlarından, İslamcı feminist yazar Konca Kuriş cinayetine uzanan terör faaliyetleri nedeniyle Hizbullah davalarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Şeyhmus Alpsoy (56) ve Hamit Çöklü’nün (67) cezalarını “sürekli hastalık” gerekçesiyle affetmişti.

GAFFAR OKKAN’IN KATLEDİLİŞİNİN TALİMATÇISI KONUŞTU

PSP, “Direniş Önderi Hz. Muhammed” sloganıyla 6-27 Nisan arasında sırasıyla; Şırnak’ın Cizre ilçesi, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, İstanbul, Adana ve Van’da miting düzenleyecek. Bu kapsamda ilk miting 6 Nisan'da Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlendi. “Tevhit/şeriat” bayraklarının sallandığı mitingde; Hizbullah terör örgütünün kurucu elebaşısı Hüseyin Velioğlu’nun danışmanlarından ve eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katledilişinin “talimatçısı” olan Mehmet Beşir Varol (Kodadı Molla Mizgin) konuştu.

‘TÜRKLER ESKİDEN CAHİLDİ’

Varol konuşmasında; “Kürt milleti daima izzet ve şeref ile tanınmıştır. Daima Allah ve Resulü'nün dinine sahiplik yapmıştır. Bu şeref ile şereflendirilmişlerdir” derken; “Türkler eskiden cahil, mazlum ve göçebe bir kavim idi. Osman Gazi gibileri İslam bayrağını dalgalandırdıkları zaman, cihat sancağını dalgalandırdıkları ve Allah’ın dinine sahip çıktıkları zaman Allah onları büyüttü. 600 yıl dünyaya hükmettiler. Ne zaman ki Allah’ın sağlam kulpunu bıraktılar, kendi gibi olan insanların peşine takıldılar ve kendi yularını cahillerin, Avrupalıların ve emperyalistlerin eline verdiler işte o zaman gerilediler. Hatta öyle bir gerilediler ki tarihten bile yok oldular” iddiasında bulundu.

‘ŞEYHLERİMİZ, AĞALARIMIZ...’

Bu iddianın ardından açıklamalarına devam eden Varol; “Aklımızı başımıza alalım. Bizler ne zaman ki İslam’a sarılmışsak kazanmışız. Şeyhlerimiz, ağalarımız, imamlarımız ve bilginlerimiz kendi kavimlerine sahip çıksınlar” diyerek, Kürtler için kurtuluşun cihat mücadelesinde olduğunu savundu.

2 DAVADAN CEZA ALDI SADECE 4 YIL YATTI

Varol, “Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun şehit edilmesi eyleminin talimatını verdiği gerekçesiyle” 2007’de yargılandı ve 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Ardından 2009’da tamamlanan “Hizbullah Ana Davası”nda da “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mevcut anayasal düzenini silah zoruyla yıkarak yerine şeri esaslara dayalı İslam devleti kurmayı amaçlama suçundan” müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2011’de serbest bırakıldı.