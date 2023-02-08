Haluk Levent deprem bölgesinde isyan etti: Yapacağımız işin verimi düşüyor!

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:57

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 12:48

Son dönemde kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Derneği'ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler için harekete geçti.

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek ve yardımcı olabilmek için seferber olan Haluk Levent, Hatay'da haberleşmede yaşanan aksaklıklar nedeniyle GSM operatörlerine tepki gösterdi.

Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Telefon operatörleri! Bu 3. Gün. Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya! Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor."