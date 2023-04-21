Haluk Levent Nurdağı'ndaki depremzedelere konser verdi!

Sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konser verdi.

AA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 18:00
Haluk Levent Nurdağı'ndaki depremzedelere konser verdi!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Sanatçı Haluk Levent, Nurdağı Meydanı'nda organize edilen konserde sahne aldı ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Haluk Levent, herkesin bayramını kutladı.

"ÇOCUKLARIN BİRAZ EĞLENMESİNİ İSTEDİM"

Konserin iki gün önce ayarlandığını anlatan Levent, şöyle konuştu:

"Çocukların biraz eğlenmesini istedim. Biliyoruz, acımız büyük, acılarımız çok. Bu acılarımız içerisinde büyük şenlikli konserler vermiyoruz ama bu çocukların da birazcık şarkı söylemeye ihtiyacı var. İki aydır sıkıntılar içerisindeler."


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