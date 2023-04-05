Saat vermişti: Haluk Levent, AHBAP'ın depremzedeler için son projesini duyurdu

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:40

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 11:41

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 11 ilde ağır yıkımlara neden olan depremlerde 50 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti, binlerce insan evsiz kaldı.

Deprem felaketinin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile bölgelere giderek çalışmalara başlayan ünlü müzisyen Haluk Levent, son olarak yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Levent, deprem bölgesi için hayata geçirecekleri yeni projenin ayrıntılarını paylaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Levent, çelik konstrüksiyon ev yapacaklarını belirtti.

1) Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL nin üstünde kullanım yaptık.

Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik.

Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler.

2 katlı olacak şekilde.

83 metre kare. pic.twitter.com/MxXTbHRsTg — Haluk Levent (@haluklevent) April 4, 2023

"DEPREME TAM DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYON EVLER"

Levent, projeyle ilgili şu maddeleri sıraladı:

"Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metre kare."

EVLER ÜCRETSİZ OLACAK

"Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz. Devlet bize arsayı veriyor. 3 ayrı firma ile inşaata başlıyoruz."

"6 AYDA TESLİM EDECEĞİZ"

"Evleri 6 ayda teslim edeceğiz. Bu konuda Afad'tan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış, engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm, serebral palsi, Down sendromlu, Sma gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için."