Saat vermişti: Haluk Levent, AHBAP'ın depremzedeler için son projesini duyurdu

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, depremin vurduğu şehirlerde hayata geçirecekleri projeleri açıkladı. Konstrüksiyon ev yapacaklarını söyleyen Levent, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:40
Saat vermişti: Haluk Levent, AHBAP'ın depremzedeler için son projesini duyurdu
Abone Ol google-news

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 11 ilde ağır yıkımlara neden olan depremlerde 50 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti, binlerce insan evsiz kaldı.

Deprem felaketinin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile bölgelere giderek çalışmalara başlayan ünlü müzisyen Haluk Levent, son olarak yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Levent, deprem bölgesi için hayata geçirecekleri yeni projenin ayrıntılarını paylaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Levent, çelik konstrüksiyon ev yapacaklarını belirtti.

"DEPREME TAM DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYON EVLER"

Levent, projeyle ilgili şu maddeleri sıraladı: 

"Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metre kare."

EVLER ÜCRETSİZ OLACAK

"Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz. Devlet bize arsayı veriyor. 3 ayrı firma ile inşaata başlıyoruz."

"6 AYDA TESLİM EDECEĞİZ"

"Evleri 6 ayda teslim edeceğiz. Bu konuda Afad'tan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış, engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm, serebral palsi, Down sendromlu, Sma gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için."


AHBAP Ahbap Derneği Haluk Levent 6 Şubat depremi AFAD son depremler artçı deprem deprem

İlgili Haberler

Haluk Levent oyunculuğa adım attı: Kendisini canlandırdı

Haluk Levent oyunculuğa adım attı: Kendisini canlandırdı
Müge Anlı, İlber Ortaylı, Acun Ilıcalı... Ipsos'tan 'en güvenilen ünlüler' araştırması: İlk sırada Haluk Levent var

Müge Anlı, İlber Ortaylı, Acun Ilıcalı... Ipsos'tan 'en güvenilen ünlüler' araştırması: İlk sırada Haluk Levent var
Haluk Levent saat verdi: 'Ve başlıyoruz...'

Haluk Levent saat verdi: 'Ve başlıyoruz...'

En Çok Okunan Haberler