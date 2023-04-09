Haluk Levent deprem bölgesi Nurdağı'ndaki son durumu açıkladı
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki son durumu paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, "Son durum için burdayım. Altyapı çalışmaları tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkım yaratan depremlerde kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile bölgelere giderek çalışmalara başlayan ünlü müzisyen Haluk Levent, afetten etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki son durumu paylaştı.
"YERLEŞİMLER BAŞLIYOR"
Levent, "Nurdağı. Son durum için burdayım. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Konteynerlar yerleştirildi. Birkaç gün içinde yerleşim başlıyor" diyerek güzel haberi verdi.
Nurdağı.— Haluk Levent (@haluklevent) April 9, 2023
Son durum için burdayım.
Altyapı çalışmaları tamamlandı.
Konteynerlar yerleştirildi.
Birkaç gün içinde yerleşim başlıyor?? pic.twitter.com/BIaDqGbtco
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