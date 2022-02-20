Haluk Levent'ten sürpriz Migros açıklaması: 'Ve tüm sorunlar çözüldü'
Migros işçileri ile taşeron firma arasında gerilim devam ederken Haluk Levent'ten önemli bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, taşeron firma ile görüştüğünü ve tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti.
Migros depo işçilerinin Tuncay Özilhan'ın villasının önünde gözaltına alınmalarının yankısı sürerken, sanatçı Haluk Levent, işçiler ile taşeron firma arasında uzlaşma sağlandığını duyurdu.
Levent'in sosyal medya hesabından "Haluk abiden sizlere mesaj var. “Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum.Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık(8 saat sürdü) Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize” paylaşımı yapıldı.
Paylaşımın devamında "Detaylı açıklamalar @DGDSEN ve @usgrup_tr16 tarafından en kısa sürede yapılacak," bilgisi verildi.
Haluk abiden sizlere mesaj var.— Haluk Levent Ekip (@haluklevent) February 20, 2022
“Canlarım!
Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum.Çözüme kavuşmuştu.
Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu.
Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık(8 saat sürdü)
Ve tüm sorunlar çözüldü.??
Bilginize”#migros pic.twitter.com/vrSsi35jNf
Migros’tan atılan işçiler, yarın bir kez daha patron Tuncay Özilhan’ın villasının önüne gideceklerini duyurmuş, “Tüm İstanbul halkını Tuncay Özilhan’ın villasının önüne davet ediyoruz” demişti.
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