Hamamda iki kişi ölü bulundu
Niğde'nin Bor ilçesinde bir hamamda iki kişi ölü bulundu. Bir müşteri ve hamam çalışanın soba gazından zehirlenmiş olduğu değerlendirildi.
Niğde'de ilçe merkezinde bir hamamın erkekler kısmında iki kişi hareketsiz halde bulundu. Yoğun gaz kokusu olduğu öğrenilen hamama giren ekipler, hareketsiz yatan müşteri B.N. ve hamam çalışanı Ş.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hamamdaki pelet sobasından sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen iki kişinin cenazesi, incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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