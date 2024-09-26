Hamile eşini darp eden koca tutuklandı

Samsun’da tartıştığı 9 aylık hamile eşini darp ettiği iddia edilen koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hamile eşini darp eden koca tutuklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 15:56

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalarının evine misafirliğe gelen R.K., burada 9 aylık hamile 1 çocuk annesi eşi F.K.’yi çıkan tartışmada tekme tokat darp etti. F.K.’nin şikayeti üzerine R.K., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


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