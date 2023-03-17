Hamile göçmen kadınları denize attılar!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:49

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:49

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 38 kaçak göçmenin kurtarıldığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda 4 aylık hamile Julie Johnson (19), 6 aylık hamile Destniy Gekor (19) ve 8 aylık hamile Hawa Johnson (25) yaşadıklarını anlattı.

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, saat 13.00 sıralarında, kaçak göçmenlerin taşındığı 2 botun Dilek Yarımadası Dipburun mevkisi Milli Park yakınlarında battığı ihbarı geldi. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. 38 kaçak göçmen kurtarılırken, 3'ü erkek, 1'i kadın 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hipotermi geçiren kaçak göçmenler ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Göçmenlerin ayrıca Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan kaçak göçmenler tedavilerinin ardından jandarmadaki işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kaçak göçmenler içerisinde bulunan Liberya uyruklu 4 aylık hamile Julie Johnson, 6 aylık hamile Destniy Gekor ve 8 aylık hamile Hawa Johnson yaşadıklarını anlattı.

"BENİ ÖLDÜRMEMESİ, BIRAKMASI İÇİN BAĞIRDIM"

Botta karnındaki bebeğiyle Yunan unsurları tarafından denize atıldığını söyleyen Julie Johnson, şunları söyledi:

"Yunan polisi denizde bana vurup, eğer geri dönmezsem tecavüz edeceğini söyledi. Beni öldürmemesi, bırakması için bağırdım. Daha sonra yüzmeye başladım. Türk Sahil Güvenlik ekiplerini görünce yardım istedim. Beni kurtarıp, hastaneye götürdüler ve kıyafet verdiler. Türkler olmasaydı, şu an yaşamıyor olacaktım. Beni kurtardıkları için çok teşekkür ederim."

"ARKADAŞLARIMDAN BİRİ BOĞULARAK ÖLDÜ"

Telefonları ve paraları alındıktan sonra darbedildiklerini anlatan Destniy Gekor ise, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye kaçak yollarla geldik. Bottayken, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bize geri gitmemizi söyledi. Bize zarar vermemeleri için ağladım, yardım istedim. Ama hamile olmama rağmen karnıma vurdular, bu nedenle ağrım oldu. Bazılarımızı deniz attılar. Arkadaşlarımdan birinin boğularak öldüğünü gördüm. Türk Sahil Güvenlik ekipleri bize iyi davrandı. Kurtarıp, hastaneye götürdüler. Kıyafet verdiler. Türkiye'ye kaçak geldiğimiz için dosyamız yok. Yardıma ihtiyacımız var. Lütfen yardım edin."

"HAMİLE OLDUĞUMU GÖRE GÖRE DENİZE ATTILAR"

Hamile olduğunu söylemesine rağmen denize atıldığını belirten Hawa Johnson da, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Yunanistan'da yaşamayı teklif edince kabul ettim. Yunanistan'a gitmek için botlara bindik. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri denizde bizi yakaladı. Bağırmaya başladık. Hamile olduğum zaten belli oluyordu, ama tekrar söyledim. Bırakmalarını istedim. Hamile olduğumu göre göre denize ittiler, düştüm. Bizi gören Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıp, hastane götürdü."