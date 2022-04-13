Hamile kadına akrabalarından şiddet!
Adıyaman’da hamile bir kadın, evine gelen akrabaları tarafından darbedildi. Kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken; polisler, hamile kadına saldıran şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Musalla Mahallesi’nde ikamet eden ve hamile olduğu öğrenilen P.Y. isimli kadın, evine gelen akrabaları tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradı. Yaralanan kadın için olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan hamile kadına saldırdıkları iddia edilen şahısların yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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