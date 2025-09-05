Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Eylül'de başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim sezonu öncesi ildeki okullarda görevli idarecilerle toplantı yaptı. Vali Aydoğdu'nun yanına gelen 13 Şubat İlkokulu Müdür Yardımcısı Kübra Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan tanıdığı Yunus Emre Adaş'ın, babasının sağlık sorunları sebebiyle sıkıntıları olduğunu bildirdi. Sosyal medyada çok konuşulan videonun ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu merakla araştırılıyor. Peki, Hamza Aydoğdu kimdir? Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu kaç yaşında, nereli?

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

1975 yılında Bitlis/Ahlat'ta dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te, yüksek öğrenimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde "Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'ın Eserlerinde Yabancılaşma" konulu çalışmasıyla, Doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Eserlerinde Eğitim Değerleri" isimli çalışması ile tamamladı.

Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olan Aydoğdu'nun alanı ile ilgili pek çok akademik makale ve kitabı bulunmaktadır.

HAMZA AYDOĞDU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) öğretmen olarak başlayan Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu.

09.06.2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aksaray Valisi olarak atanan Vali Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, 19.06.2020 - 15.08.2023 tarihleri arasında Aksaray Valisi olarak görev yaptı.

HAMZA AYDOĞDU EVLİ Mİ?

10.08.2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Erzincan Valisi olarak atanan Aydoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.