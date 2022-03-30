Hande Erçel'in yaşam öyküsü
Hande Erçel, Güneşin Kızları ile dikkatleri üzerine çekti. Ardından diziler ve reklamlarla kariyerine devam eden sanatçı, Altın Kelebek'te ödül kazandı.
Hande Erçel 24 Kasım 1993 tarihinde, Bandırma'da dünyaya geldi. Başarılı Türk oyuncu ve model, aynı zamanda Kaya Erçel ve Aylin Erçel'in kızı ve Gamze Erçel'in kız kardeşi. Erçel, ilk olarak Güneşin Kızları isimli dizide başrol oynadı. Güzel sanatçı hem oyunculuk hem de modellik kariyerinde zirveye tırmanıyor.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitim almışdı. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.
2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırdı. Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide canlandırdığı Hayat Uzun karakterini canlandırdı. Bu dizideki çalışmasıyla En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü kazandı.
2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat verdi. Dizi 52. bölümü ile final yaparak sona erdi.
Televizyon
Yıl Yapım Rol Notlar Kanal
2012-2013 Tatar Ramazan Kendisi Yardımcı oyuncu atv
2013-2014 Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu Kanal D
2014 Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu Show TV
2015 Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu TRT 1
2015-2016 Güneşin Kızları Selin Yılmaz Mertoğlu Başrol oyuncusu Kanal D
2016-2017 Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun Sarsılmaz Başrol oyuncusu Show TV
2017-2018 Siyah İnci Hazal Gürpınar Başrol oyuncusu Star TV
2019 Halka Müjde Başrol oyuncusu TRT 1
2019 Azize Azize Günay Başrol oyuncusu Kanal D
2020-2021 Sen Çal Kapımı Eda Yıldız Bolat Başrol oyuncusu FOX
Reklam
Yıl Adı Rol Notlar
2016 L'Oréal Paris Kendisi Başrol
2017 Defacto Kendisi Başrol
2020 Nocturne Kendisi Başrol
2021- Signal Kendisi Başrol
2021- Kansersiz Yaşam Derneği Kendisi İyi Niyet Elçisi
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