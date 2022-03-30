Hande Erçel'in yaşam öyküsü

30 Mart 2022 Çarşamba, 13:34

Hande Erçel 24 Kasım 1993 tarihinde, Bandırma'da dünyaya geldi. Başarılı Türk oyuncu ve model, aynı zamanda Kaya Erçel ve Aylin Erçel'in kızı ve Gamze Erçel'in kız kardeşi. Erçel, ilk olarak Güneşin Kızları isimli dizide başrol oynadı. Güzel sanatçı hem oyunculuk hem de modellik kariyerinde zirveye tırmanıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitim almışdı. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırdı. Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide canlandırdığı Hayat Uzun karakterini canlandırdı. Bu dizideki çalışmasıyla En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü kazandı.

2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat verdi. Dizi 52. bölümü ile final yaparak sona erdi.

Televizyon

Yıl Yapım Rol Notlar Kanal

2012-2013 Tatar Ramazan Kendisi Yardımcı oyuncu atv

2013-2014 Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu Kanal D

2014 Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu Show TV

2015 Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu TRT 1

2015-2016 Güneşin Kızları Selin Yılmaz Mertoğlu Başrol oyuncusu Kanal D

2016-2017 Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun Sarsılmaz Başrol oyuncusu Show TV

2017-2018 Siyah İnci Hazal Gürpınar Başrol oyuncusu Star TV

2019 Halka Müjde Başrol oyuncusu TRT 1

2019 Azize Azize Günay Başrol oyuncusu Kanal D

2020-2021 Sen Çal Kapımı Eda Yıldız Bolat Başrol oyuncusu FOX

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Yıl Adı Rol Notlar

2016 L'Oréal Paris Kendisi Başrol

2017 Defacto Kendisi Başrol

2020 Nocturne Kendisi Başrol

2021- Signal Kendisi Başrol

2021- Kansersiz Yaşam Derneği Kendisi İyi Niyet Elçisi