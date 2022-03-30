Hande Erçel'in yaşam öyküsü

Hande Erçel, Güneşin Kızları ile dikkatleri üzerine çekti. Ardından diziler ve reklamlarla kariyerine devam eden sanatçı, Altın Kelebek'te ödül kazandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 13:34
Hande Erçel'in yaşam öyküsü
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Hande Erçel 24 Kasım 1993 tarihinde, Bandırma'da dünyaya geldi. Başarılı Türk oyuncu ve model, aynı zamanda Kaya Erçel ve Aylin Erçel'in kızı ve Gamze Erçel'in kız kardeşi. Erçel, ilk olarak Güneşin Kızları isimli dizide başrol oynadı. Güzel sanatçı hem oyunculuk hem de modellik kariyerinde zirveye tırmanıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitim almışdı. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırdı. Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide canlandırdığı Hayat Uzun karakterini canlandırdı. Bu dizideki çalışmasıyla En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü kazandı. 

2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat verdi. Dizi 52. bölümü ile final yaparak sona erdi.

Televizyon

Yıl                                      Yapım                                                   Rol                                    Notlar                            Kanal

2012-2013                      Tatar Ramazan                                       Kendisi                             Yardımcı oyuncu              atv

2013-2014                     Çalıkuşu                                                  Zahide                               Yardımcı oyuncu           Kanal D

2014                               Çılgın Dersane Üniversitede                  Meryem                             Yardımcı oyuncu           Show TV

2015                               Hayat Ağacı                                            Selen Karahanlı                 Yardımcı oyuncu          TRT 1

2015-2016                     Güneşin Kızları                                       Selin Yılmaz Mertoğlu        Başrol oyuncusu         Kanal D

2016-2017                      Aşk Laftan Anlamaz                               Hayat Uzun Sarsılmaz       Başrol oyuncusu         Show TV

2017-2018                      Siyah İnci                                               Hazal Gürpınar                   Başrol oyuncusu         Star TV

2019 Halka                     Müjde                                                                                                Başrol oyuncusu          TRT 1

2019 Azize                      Azize Günay                                                                                     Başrol oyuncusu         Kanal D

2020-2021                      Sen Çal Kapımı                                      Eda Yıldız Bolat                 Başrol oyuncusu          FOX

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Yıl                                                     Adı                   Rol         Notlar

2016 L'Oréal Paris                          Kendisi           Başrol

2017 Defacto                                  Kendisi           Başrol

2020 Nocturne                                Kendisi           Başrol

2021- Signal                                   Kendisi            Başrol

2021- Kansersiz Yaşam Derneği    Kendisi                            İyi Niyet Elçisi


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