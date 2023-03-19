Hangi gümrük kapılarında oy kullanılacak? Gümrük kapılarında oy kullanma şartları nelerdir?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için oy kullanılacak gümrük kapılarını belirledi. Hangi gümrük kapılarında oy kullanılacak? Gümrük kapılarında oy kullanma şartları nelerdir?
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde gümrük kapılarındaki oy verme işlemine ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, 27 Nisan Perşembe günü başlayacak oy verme işleminde, özel imal ettirilmiş ve "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan beyaz renkteki birleşik oy pusulaları ve ön yüzünün sol üst köşesinde YSK amblemi yer alacak şekilde hazırlanan filigranlı sarı renkteki zarflar ile "Tercih" ve "Evet" mührü kullanılacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması ve referandum şeklinde yapılması halinde ise ön yüzünün sol üst köşesinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarf, beyaz zemin üzerine "Evet", kahverengi zemin üzerine "Hayır" ibarelerinin bulunduğu birleşik oy pusulası ile "Tercih" mührü kullanılacak.
GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANMA İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Buna göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi, 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.
GÜMRÜK KAPILARINDA KİMLER OY KULLANABİLİR?
Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.
HANGİ GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANILACAK?
YSK kararına göre, 20 karayolu gümrük kapısı, 20 havalimanı gümrük kapısı ve 9 liman gümrük kapısında 24 saat süreyle oy kullanılabilecek. Bu kapsamda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecekleri gümrük kapıları belirlendi.
Karayolu Gümrük Kapıları:
1) Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak
2) Ardahan ili Çıldır ilçesinde Aktaş
3) Ardahan ili Posof ilçesinde Türkgözü
4) Artvin ili Hopa ilçesinde Sarp
5) Edirne ili Merkez ilçesinde Kapıkule
6) Edirne ili Merkez ilçesinde Pazarkule
7) Edirne ili İpsala ilçesinde İpsala
8) Edirne ili Lalapaşa ilçesinde Hamzabeyli
9) Gaziantep ili Karkamış ilçesinde Karkamış
10) Hakkari ili Çukurca ilçesinde Üzümlü
11) Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Esendere
12) Hatay ili Kumlu ilçesinde Kumlu
13) Hatay ili Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü
14) Kilis ili Merkez ilçesinde Öncüpınar
15) Kilis ili Elbeyli ilçesinde Çobanbey
16) Iğdır ili Aralık ilçesinde Dilucu
17) Kırklareli ili Merkez ilçesinde Dereköy
18) Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde Akçakale
19) Şırnak ili Silopi ilçesinde Habur
20) Van ili Saray ilçesinde Kapıköy
Havalimanı Gümrük Kapıları:
1) Adana ili Seyhan ilçesinde Şakirpaşa
2) Ankara ili Çubuk ilçesinde Esenboğa
3) Antalya ili Muratpaşa ilçesinde Antalya
4) Denizli ili Çardak ilçesinde Çardak
5) Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde Diyarbakır
6) Eskişehir ili Tepebaşı ilçesinde Hasan Polatkan
7) Elazığ ili Merkez ilçesinde Elazığ
8) Gaziantep ili Oğuzeli ilçesinde Gaziantep
9) Hatay ili Antakya ilçesinde Hatay
10) Isparta ili Merkez ilçesinde Süleyman Demirel
11) İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde İstanbul
12) İstanbul ili Pendik ilçesinde Sabiha Gökçen
13) İzmir ili Gaziemir ilçesinde Adnan Menderes
14) Kayseri ili Kocasinan ilçesinde Erkilet
15) Konya ili Selçuklu ilçesinde Konya
16) Muğla ili Dalaman ilçesinde Dalaman
17) Muğla ili Milas ilçesinde Bodrum-Milas
18) Samsun ili Çarşamba ilçesinde Samsun Çarşamba
19) Trabzon ili Ortahisar ilçesinde Trabzon
20) Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde Zonguldak Çaycuma
Liman Gümrük Kapıları:
1) Aydın ili Kuşadası ilçesinde Kuşadası
2) Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde Ayvalık
3) İzmir ili Çeşme ilçesinde Çeşme
4) Kocaeli ili Derince ilçesinde Derince
5) Mersin ili Akdeniz ilçesinde Mersin
6) Mersin ili Silifke ilçesinde Taşucu
7) Muğla ili Bodrum ilçesinde Bodrum
8) Muğla ili Marmaris ilçesinde Marmaris
9) Samsun ili İlkadım ilçesinde Samsun
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