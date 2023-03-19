Hangi gümrük kapılarında oy kullanılacak? Gümrük kapılarında oy kullanma şartları nelerdir?

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 23:23

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 23:23

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde gümrük kapılarındaki oy verme işlemine ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, 27 Nisan Perşembe günü başlayacak oy verme işleminde, özel imal ettirilmiş ve "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan beyaz renkteki birleşik oy pusulaları ve ön yüzünün sol üst köşesinde YSK amblemi yer alacak şekilde hazırlanan filigranlı sarı renkteki zarflar ile "Tercih" ve "Evet" mührü kullanılacak.



Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması ve referandum şeklinde yapılması halinde ise ön yüzünün sol üst köşesinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarf, beyaz zemin üzerine "Evet", kahverengi zemin üzerine "Hayır" ibarelerinin bulunduğu birleşik oy pusulası ile "Tercih" mührü kullanılacak.

GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANMA İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Buna göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi, 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

GÜMRÜK KAPILARINDA KİMLER OY KULLANABİLİR?

Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.



HANGİ GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANILACAK?



YSK kararına göre, 20 karayolu gümrük kapısı, 20 havalimanı gümrük kapısı ve 9 liman gümrük kapısında 24 saat süreyle oy kullanılabilecek. Bu kapsamda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecekleri gümrük kapıları belirlendi.

Karayolu Gümrük Kapıları:

1) Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak

2) Ardahan ili Çıldır ilçesinde Aktaş

3) Ardahan ili Posof ilçesinde Türkgözü

4) Artvin ili Hopa ilçesinde Sarp

5) Edirne ili Merkez ilçesinde Kapıkule

6) Edirne ili Merkez ilçesinde Pazarkule

7) Edirne ili İpsala ilçesinde İpsala

8) Edirne ili Lalapaşa ilçesinde Hamzabeyli

9) Gaziantep ili Karkamış ilçesinde Karkamış

10) Hakkari ili Çukurca ilçesinde Üzümlü

11) Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Esendere

12) Hatay ili Kumlu ilçesinde Kumlu

13) Hatay ili Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü

14) Kilis ili Merkez ilçesinde Öncüpınar

15) Kilis ili Elbeyli ilçesinde Çobanbey

16) Iğdır ili Aralık ilçesinde Dilucu

17) Kırklareli ili Merkez ilçesinde Dereköy

18) Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde Akçakale

19) Şırnak ili Silopi ilçesinde Habur

20) Van ili Saray ilçesinde Kapıköy

Havalimanı Gümrük Kapıları:

1) Adana ili Seyhan ilçesinde Şakirpaşa

2) Ankara ili Çubuk ilçesinde Esenboğa

3) Antalya ili Muratpaşa ilçesinde Antalya

4) Denizli ili Çardak ilçesinde Çardak

5) Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde Diyarbakır

6) Eskişehir ili Tepebaşı ilçesinde Hasan Polatkan

7) Elazığ ili Merkez ilçesinde Elazığ

8) Gaziantep ili Oğuzeli ilçesinde Gaziantep

9) Hatay ili Antakya ilçesinde Hatay

10) Isparta ili Merkez ilçesinde Süleyman Demirel

11) İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde İstanbul

12) İstanbul ili Pendik ilçesinde Sabiha Gökçen

13) İzmir ili Gaziemir ilçesinde Adnan Menderes

14) Kayseri ili Kocasinan ilçesinde Erkilet

15) Konya ili Selçuklu ilçesinde Konya

16) Muğla ili Dalaman ilçesinde Dalaman

17) Muğla ili Milas ilçesinde Bodrum-Milas

18) Samsun ili Çarşamba ilçesinde Samsun Çarşamba

19) Trabzon ili Ortahisar ilçesinde Trabzon

20) Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde Zonguldak Çaycuma

Liman Gümrük Kapıları:

1) Aydın ili Kuşadası ilçesinde Kuşadası

2) Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde Ayvalık

3) İzmir ili Çeşme ilçesinde Çeşme

4) Kocaeli ili Derince ilçesinde Derince

5) Mersin ili Akdeniz ilçesinde Mersin

6) Mersin ili Silifke ilçesinde Taşucu

7) Muğla ili Bodrum ilçesinde Bodrum

8) Muğla ili Marmaris ilçesinde Marmaris

9) Samsun ili İlkadım ilçesinde Samsun



