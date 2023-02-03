Hanımevleri’ne yoğun ilgi

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 07:08

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 07:08

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kadınların vakit geçirip sosyalleşebilmeleri için hayata geçirdiği Hanımevleri, kadınların yoğun ilgisini görüyor.

Zafer, Efeler, Çeştepe ve Umurlu mahallelerinde hizmet veren Hanımevleri’ne gelen kadınların sohbetlerine, güler yüzlü personelin çay, börek gibi çeşitli ikramları eşlik ediyor.

Aldıkları hizmet için başkan Atay’a teşekkür eden Efelerli kadınlar, Hanımevi projesinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle anlattı. İlçe sakinlerinden Adile Ural, “Burada olmak çok güzel. Burası hepimizin evi. Arkadaşlarımızın evine gitmek yerine burada toplanıyoruz. Çaylarımızı içiyoruz. Muhabbet ediyoruz. Yeni arkadaşlıklar edindik. Buranın müdavimlerinden oldum” sözleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kentte yaşayan Nuran Özden ise “Çarşıya çıktığımızda rahatlıkla gelip dinlenebileceğimiz bir yer. Çayımızı içebileceğimiz, elimizi yüzümüzü yıkayabileceğimiz bir yer” diyerek Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.