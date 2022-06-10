Hapis cezası istenen İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer'den açıklama

10 Haziran 2022 Cuma, 17:44

"Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen mütalaanın ardından İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savcı, İlker Başbuğ'un yazdığı bir kitabın tanıtım söyleşisinde, kitapta da yer alan bir cümleyi söyleyerek suç işlediğini iddia etmektedir.

Savcı'ya göre, söyleşi toplumun bir kesimi tarafından tepki ile karşılanmış ve birçok şikayete neden olmuştur. İddia edilen suçun oluşumu için kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

Oysa ortada yapılan suç duyuruları dışında başka bir şey yoktur. Bu durum da, yargının içine girdiği çıkmazın ne olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."