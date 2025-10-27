Harcamalar yüzde 115 arttı! Devlet Tiyatroları’nda 'Karadağlı' dönemi...

Tamer Karadağlı, 11 Ağustos 2023’te Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanmış, bu atama tiyatro camiasında liyakat tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Sanatçılar, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için sahne deneyimi ve tiyatro geçmişi gerekir” diyerek Karadağlı’nın göreve uygun olmadığını savunmuştu.

Göreve geldiği ilk günlerde yaptığı “Lale Devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin” açıklamasıyla tepki çeken Karadağlı döneminde, hem usulsüz atamalar hem de mevzuata aykırı ihaleler Sayıştay raporlarına yansımıştı.

TEMSİL VE TANITIM HARCAMALARI İKİYE KATLANDI

BirGün’ün haberine göre, Karadağlı yönetimindeki Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün temsil ve tanıtma giderleri son iki yılda büyük artış gösterdi.

Kurum, 2022 yılında bu kalem için 3 milyon 304 bin TL, 2023 yılında ise 6 milyon 477 bin TL harcadı.

Ancak 2024 yılına gelindiğinde bu tutar 13 milyon 354 bin TL’ye yükseldi. Böylece, Karadağlı döneminde temsil ve tanıtım harcamalarında yüzde 115’lik artış yaşandı.

HEDİYE HARCAMASI 1 MİLYONU AŞTI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı bütçesinden, hediye amaçlı ürün alımları için de 1 milyon 75 bin TL harcandığı tespit edildi.

Sanat çevreleri, hem artan harcamalar hem de kurumun sanatsal üretiminden çok bürokratik uygulamalarla gündeme gelmesini eleştiriyor.