Harcamalarıyla dikkat çeken Diyanet, Cumhur İttifakı’na yakın firmalarla iş yapıyor

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Birçok bakanlığı geride bırakan yüksek bütçesiyle sıkça tartışma konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı ihaleler bir bir iktidara yakın şirketler arasında pay ediliyor.

Ordu’da eğitim alan 89 kişiden oluşan aday din görevlileri için 119 günlük üç öğün hazır yemek hizmeti ve temizliği için 29 Ağustos’ta ihaleye çıkıldı. 1 milyon 634 bin 745 TL’lik ihaleyi Çuhadaroğlu Toplu Temizlik Yemek Gıda Özel Güvenlik Toplu Taşımacılık İnşaat şirketi aldı. Söz konusu şirket AKP’li eski Ordu Ulubey Belediye Başkan Yardımcısı Okan Cumhur Çuhadar’ın aile şirketi.

AKP'DEN ADAY OLMUŞTU

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Çuhadaroğlu Toplu Temizlik Yemek Gıda isimli şirket, 2006 yılında Ordu’da Okan Cumhur Çuhadar ve Ahmet Olgun Çuhadar tarafından kuruldu. 18 Aralık 2014 tarihli ilanda ise Okan Cumhur Çuhadar, şirket üzerindeki paylarını Ahmet Olgun Çuhadar’a devrederek ortaklıktan resmiyette ayrıldı. Okan Cumhur Çuhadar, geçmiş dönem Ulubey ilçesinde AKP’li belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Çuhadar, 2019 yerel seçimlerinde Ulubey’de AKP’den belediye başkan aday adayı olmuştu.

MHP'Lİ YÖNETİCİYE İHALE

Diyanet, Manisa’da ise 25 Ağustos’ta 1 milyon 984 bin 124 TL’lik yemek malzemesi alımı için ihaleye çıktı. Söz konusu ihaleyi MNS Hanımeli Yemek ve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı. Şirketin sahibi MHP Manisa İl Kurulu üyesi Serkan Özşen. MNS Hanımeli Şirketi’nin internet sitesini incelediğimizde ise Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü (KYK) ve AFAD gibi birçok kamu kurumuna iş yaptığı görülüyor.