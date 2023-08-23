Hareket halindeki araca kurşun yağdırmıştı: Tutuklandı!

Zonguldak’ta üç gün önce aracıyla seyir halindeki sürücüye kurşun yağdıran zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 17:16
Hareket halindeki araca kurşun yağdırmıştı: Tutuklandı!
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Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ağustos günü gece Kilimli ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre Okan Ç., marketten alışveriş yaptıktan sonra aracına bindi. Bir süre sonra E.Ö., Okan Ç.’nin aracına kurşun yağdırdı. 

Saldırgandan kaçmaya çalışan Okan Ç.’nin aracı 100 metre mesafeden bir evin çatısına uçtu. Yaralanan Okan Ç., aracından inerek hızla olay yerinden kaçtı. Saldırgan ise olaydan sonra kayıplara karıştı. 

Olay yerine gelen ekipler Okan Ç.’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bir evin çatısına uçtuğu aracı ise vinç yardımıyla kaza yerinden kurtarılarak çekiciye yüklendi.

OĞLUNU DÖVDÜĞÜ İÇİN YAPMIŞ!

Olaydan sonra çalışma yapan ekipler saldırgan E.Ö.’yü yakaladı. Zanlı, ifadesinde Okan Ç.’nin oğlunu dövdüğünü, bunun üzerine bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Tutuklanan E.Ö., amacının öldürmek olmadığını ifadesine ekledi.


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