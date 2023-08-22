Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı öldürüldü: Silahlı saldırı anı kamerada

Yayınlanma: 22.08.2023 - 16:55

Güncelleme: 22.08.2023 - 16:58

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, otomobili ile gelen kimliği belirsiz kişiler ile cadde üzerinde bir kafenin önüne aracını park etti, kafe sahibi Köksal Kaçmaz de kafenin önüne araba çeken kişiden aracını başka yere çekmesini istedi

Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası silah kullanıldı. Olay yerine sonradan gelen araç sahibinin arkadaşları, iş yeri sahibi olan Eski MHP Eyüpsultan ilçe Başkanı Köksal Kaçmaz’a defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucunda Köksal Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken o esnada olay yerinden geçen Yunus Kaya da kurşunlarından hedefi olarak ağır yaralandı. Saldırı sonrası 5 kişilik saldırgan grubu olay yerinden araçları ile hızlıca kaçarak uzaklaşmıştı.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine gelen tarafların kafe sahibi eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz’a silahla ateş açtığı o anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yaralı olarak yerde yattığı ve elinde silah bulunan başka bir kişinin kafeye doğru silah ile ateş açtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olayı gerçekleştiren şahısların geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.