Harmandalı, ‘Afet Bölgesi’ olsun
İzmir’in Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi’nde yaşanan heyelanlar sonrasında bölgede uzmanlar teknik çalışma yaptı. Heyelan ve yarıkların tehlikeli olduğu belirtilerek yapılaşmaya izin verilmemesi ve acilen “afet bölgesi” ilan edilmesi istendi. Bölge için merkezi hükümete sorumluluk düştüğü vurgulandı.
Çiğli Harmandalı Mahallesi’nde aylardır süren ve bölge halkını tedirgin eden toprak kayması ve yarıklar nedeniyle meslek odaları, teknik elemanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi inceleme yaparak rapor hazırladı.
TEHLİKE BÜYÜK
Çiğli Kent Konseyi adına kent konseyi başkanı İbrahim İncesu’nun açıkladığı raporda, bölge halkının mağduriyet yaşandığı vurgulandı. Heyelanın Harmandalı’nın dışına taştığı belirtilen raporda, “Atıkların heyelan kütlesi ile birlikte hareket ettiği ve atık suların kayma dairesi içerisinde heyelana ikincil bir etki yaptığı düşünülmektedir” denildi.
YERLEŞİME KAPATILMALI
Raporun sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi. “Heyelanın meydana geldiği bölge acilen afete maruz bölge kararı ile yerleşime kapatılmalıdır. Bunun yanında heyelanın günden güne gelişmesi göz önüne alınarak zarar görmesi muhtemel potansiyel alanları için imar planları yenilenmeli ve bu planlara altlık oluşturacak jeolojik jeoteknik etütlerin sonucuna göre mevcut imarlı alanlar daraltılmalıdır. Harmandalı Atık Depolama Alanı da güvenli bir şekilde kapatılıp, terk edilmelidir. Bu konuda merkezi hükümete sorumluluk düşüyor.”
NURLU: HÜKÜMETTEN DESTEK BEKLİYORUZ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcı Şükran Nurlu,“Alternatif tesisler için çalışmalarımız sürüyor. Menderes Gölova’daki tesis yeri ÇED sürecinde tıkanmıştır. Bu tesis Harmandalı’ya atık akışına son verecektir. Bu tesis için uğraşlarımız sürüyor. Merkezi hükümet tarafından desteklenmesini bekliyoruz” dedi
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