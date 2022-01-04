Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

04 Ocak 2022 Salı, 10:33

Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsündeki kafede toplanan bir grup öğrenci, üniversite senatosunun aldığı karar gereği bütünleme sınavlarının kaldırılmasını protesto etti.

Çeşitli bölümlerde okuyan öğrenciler, ellerinde taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlar ile rektörlük binasına kadar yürüdü. Polisin de güvenlik önlemi aldığı eylemde, öğrencilerle görüşen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, senatonun aldığı kararın iptal edilmeyeceğini söyledi.

Öğrenciler ise kararın iptal edilmesini isteyerek, aksi halde protestolarının devam edeceğini dile getirip, rektörlük binasından ayrıldı.



