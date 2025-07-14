Hasan Akgün’den belediye başkanvekili seçimi açıklaması

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkanvekili seçilen Ahmet Şahin’in de tutuklanmasının ardından yapılan yeni belediye başkanvekili seçimini CHP’li Hakan Çebi kazandı.

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Akgün’ün imzasıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

“1994’ten bu yana ‘Hizmetin temeli sevgidir’ diyerek başladığımız bu uzun ve onurlu yolculukta, kalbimin her zaman Büyükçekmece için attığını sizler çok iyi bilirsiniz. Bugün Silivri’de olsam da kalbim, zihnim ve bütün hayallerim Büyükçekmece’mizle dolu” ifadelerine yer veren Akgün, şunları kaydetti:

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

“Biz bu kenti; projelerimizle ilklerin ve enlerin öncüsü, birlik ve dayanışmanın simgesi, özgürlüklerin ve adaletin temeli üzerine inşa ettik. Bu anlayışı yaşatan, bu mücadeleye yürekten omuz veren tüm meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma, en önemlisi de her zaman yanımızda duran kıymetli büyük Büyükçekmece aileme yürekten teşekkür ediyorum. 11 Haziran 2025’te Büyükçekmece Belediye Meclisimizde oy çoğunluğuyla başkanvekili seçilen değerli yol arkadaşımız Ahmet Şahin’in tutuklanması hepimizi derinden üzmüştür.

Halkımıza hizmet için mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Bugün Büyükçekmece Belediye Meclisimizin oylarıyla yeni başkanvekili olarak seçilen kıymetli yol arkadaşım, İBB-Büyükçekmece Belediye Meclis üyemiz Hakan Çebi’nin, bu kutsal görevi layıkıyla yürüteceğine yürekten inanıyorum. Büyükçekmece’yi daha aydınlık, daha çağdaş, daha mutlu ve özgür bir şehir yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz; bu güzel kent, halkımızın mutluluğunu her şeyin üstünde tutan bir anlayışı fazlasıyla hak ediyor. Hizmet sevdamız da adalet mücadelemiz de Büyükçekmece'ye olan sonsuz sevgimiz de asla bitmeyecek. Birlikte başladık, birlikte yürüyeceğiz. Bu kent bizim, bu gelecek hepimizin. En derin sevgi ve saygılarımla.”