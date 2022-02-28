Hasan Ali Yücel Narlıdere’de anıldı
Köy Enstitüleri’nin kurucusu Hasan Ali Yücel, ölümünün 61'inci yıl dönümünde Narlıdere Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle anıldı. Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Salonu’nda yapılan etkinlikte Yücel'in eğitim politikaları ve Türkiye’deki eğitim üzerine konuşuldu.
Köy Enstitüleri’nin kurucusu, eski Millî Eğitim Bakanı ve dünya klasiklerinin Türkçe’ye çevrilmesinde öncü olan Cumhuriyet aydını Hasan Ali Yücel ölümünün 61'inci yıldönümünde İzmir Narlıdere'de çeşitli etkinliklerle anıldı.
Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği( YKKED) Mandolin Orkestrası’nın konseriyle başlayan etkinlik, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay ve YKKED Genel Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu’nun açılış konuşmalarıyla devam etti.
Moderatörlüğünü Dr. Semiha Özalp Günal’ın yaptığı ‘Hasan Ali Yücel ve Cumhuriyet Devrimi’ adlı oturuma Doç. Dr. Mithat Vural, Hidayet Karakuş ve Hasan Ali Yücel’in torunu Doç. Dr. Güzel Yücel Gier konuşmacı olarak katıldı. Prof.Dr. Ethem Duygulu’nun moderatörlüğünde yapılan ‘Türkiye Eğitimde Ne Yapmalı?’ oturumuna ise Prof.Dr. Nejla Kurul, Dr. Semiha Özalp Günal ve Prof. Dr. Kemal Kocabaş katıldı. Etkinlikte Hasan Ali Yücel'in eğitim politikaları ve Türkiye’deki eğitim üzerine konuşuldu.
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