Hasan Ali Yücel ölümünün 63. yıldönümünde anıldı

Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:02

Güncelleme: 27.02.2024 - 15:06

Etkinlik İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği ve gazetemiz Cumhuriyet'in katkılarıyla yapıldı. Yoğun katılımın olduğu anma etkinliği Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Mandolin Orkestrası’nın konseriyle başladı. Konserde Hasan Ali Yücel’in sözlerini de yazdığı besteler seslendirildi. Konserin ardından Hasan Ali Yücel’in torunu ve Can Yücel’in kızı Prof. Güzel Yücel Gier, Prof. Dr. Alp Yücel Kaya, Prof. Dr. Kemal Kocabaş ve Prof. Dr. Doğan Göçmen’in katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

‘KÜLTÜR REFORMUNU YAPTI’

Güzel Yücel burada yaptığı konuşmada dedesi Hasan Ali Yücel’in, Atatürk devrimlerinin sivil ayağını yürüten isimlerden birisi olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Kültür reformunu yapmış, edebiyatçı, aydın, musikişinas ve en önemlisi de benim için dedemdi. Hayatı bir bütün olarak görürdü. Aydınlanmayı bence etrafındakileri ve kendini dönüştürerek yaşamış bir isim. Belki de onun için çok etkili. Hasan Ali doğuyu ve felsefe işini çok iyi bildiğinden bunları harmanlayarak sadece okuma yazmayı değil kültürel dönüşüm zemini hazırladı. Hasan Ali’nin en önemli taraflarından biri Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte, köyün Cumhuriyet’ten, okur yazarlıktan, kalkınmadan uzak olduğunu fark etmesiydi ve buna karşı ne yapması gerektiğini iyi bilmesiydi. Atatürk devrimlerinin sivil ayağında olan isimlerdendi. Bu yüzden köy enstitülerini kurdu ve belki de bu yüzden 1946’da önü kesildi.” Güzel Yücel sözlerini babası Can Yücel’in ‘Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim’ şiirini okuyarak sonlandırdı.

HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

Köy enstitülerinde eğitim gören isimlerden şair, yazar Mevlüt Kaplan gazetemizi ziyaret ederek Hasan Ali Yücel ile anılarını aktardı. Kaplan, köy enstitüsünde okurken yazdığı bir şiir sayesinde Yücel ile tanıştığını söyledi. Yazdığı şiirin okul müdürü aracılığıyla bir yarışmaya gönderildiğini ve Ulus gazetesinde yayımlandığını aktaran Kaplan “Okulumuzu ziyaret eden Hasan Ali Yücel benimle tanışmak istedi. Benim şiir yazmaya devam etmemi söyledi. Ben şiirlerimi yazacaktım ve müdürümüz de ona gönderecekti. Buna devam ettim. Benimle ‘arkadaşım’ diye konuşuyordu. Yıllar sonra Hasan Ali Yücel’in sadece benim arkadaşım olmadığını, yüzlerce köy çocuğunun hayatını değiştirdiğini fark ettim” dedi.