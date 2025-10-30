'Hasan Alpargün Davası'nda tarihi karar: Sanığa bir kez daha 865 yıl ceza!

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 96 kişiye mezar olan Hasan Alpargün Davasında tarihi bir gelişme yaşandı.

Müteahhit Hasan Alpargün hakkında verilen ve üst mahkeme tarafından bozulan "96 kişiyi olası kast ile öldürme nedeniyle 17’si ağırlaştırılmış 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası" yeniden onandı. İstinafın bozması sonrası yeniden Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar bugünkü duruşmada açıklandı. Mahkeme, istinafın bozma kararına rağmen önceki hükmünde direnerek, sanık Hasan Alpargün hakkında 62 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 865 yıl hapis cezasına hükmetti; hiçbir indirim uygulanmadı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

'İLK DEFA BİR MÜTEAHHİT...'

Karar sonrası Cumhuriyet'e konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Beşir Ekinci, "12. Ağır Ceza Mahkemesi hukuk literatürüne geçecek emsal bir tarihi karar verdi" dedi.

Kararı "Ortak vicdanın kararı" olarak değerlendiren Av. Ekinci, "Türkiye yargı tarihinde bir ilk yaşandı. Bugüne kadar benzer deprem dosyalarında cezalar taksir kapsamında değerlendirilmiş, sanıklar cezaevine girmeden hayatlarına devam etmişti. Ancak bu kez ilk defa bir müteahhit 'olası kastla öldürme' suçundan mahkûm edildi. Bu karar, yalnızca bir Hasan Alpargün’ün değil, yıllardır denetimsizliğe göz yuman, sorumluluktan kaçan ve rant uğruna insan hayatını değersizleştiren tüm sistemin mahkûmiyetidir" ifadelerini kullandı.

'ARTIK KORKSUNLAR'

Ekinci, sözlerine şöyle devam etti: "Benim içinse bu dosya bir dava değil; 6 Şubat gecesi Alpargün Apartmanı’nda kaybettiğim abimin, yengemin ve ikiz yeğenlerimin davasıdır. Bugün verilen bu karar, onların sessiz çığlığına karşı yargının 'artık yeter' diyen güçlü yanıtıdır. Ceplerini doldurmak uğruna canlarımızın canına kast edenler artık korksunlar. Hasan Alpargün davası bir ilk oldu ama son olmayacak. Yılmadan, bıkmadan, daha güçlü; hakla, hukukla ve adaletle karşınızda olmaya devam edeceğiz."