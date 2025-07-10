Hasan Alpargün davasında skandal: Kararı beğenmeyince Allah’a küfretti!

6 Şubat depremlerinde 96 kişiye mezar olan Adana’daki Hasan Alpargün Apartmanı’na ilişkin davada istinaf kararı sonrası ilk duruşma bugün görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkamesi’nde görülen duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Hasan Alpargün heyetin adil olmadığını söyleyerek reddi heyet talebinde bulundu. Mahkeme ara kararda taraflara ek süre verilmesine, reddi heyet talebine ilişkin 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına ve Alpargün’ün tutukluluğunun devamına karar verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Ara karara tepki gösteren Alpargün, tutukluluğun devamı kararı çıkması üzerine de heyete yönelik “Allah’ınızı s…” şeklinde iki kez küfür etti. Alpargün’ün sözleri zapta işlenirken kararda heyet tarafından Alpargün hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

İSTİNAF BOZMUŞTU

Hasan Alpargün Apartmanı'na ilişkin 27 Eylül 2024’te görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık müteahhit Hasan Alpargün'ü "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırmış, üst mahkeme ise bu kararı bozmuştu.