Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı

26 Aralık 2021 Pazar, 21:31

Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekiliği de yapan Hasan Mezarcı, 'irticai' görüşleri nedeniyle hapse girmiş, hapisten çıkınca da 'Mesih' olduğunu ilan etmişti.

Geçtiğimiz yıllarda Noel’i doğum günü olarak kutlayan Mezarcı, bu geleneğini yine sürdürdü.

TEZAHİRAT YAPTILAR

Mum üfleyen Mezarcı'ya etrafındakilerin 'İyi ki doğdun Mesih' diye tezahürat yaptığı görüldü.