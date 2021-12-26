Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı
Kendisini 'Mesih' ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı’nın, Noel'i doğum günü olarak kutladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekiliği de yapan Hasan Mezarcı, 'irticai' görüşleri nedeniyle hapse girmiş, hapisten çıkınca da 'Mesih' olduğunu ilan etmişti.
Geçtiğimiz yıllarda Noel’i doğum günü olarak kutlayan Mezarcı, bu geleneğini yine sürdürdü.
TEZAHİRAT YAPTILAR
Mum üfleyen Mezarcı'ya etrafındakilerin 'İyi ki doğdun Mesih' diye tezahürat yaptığı görüldü.
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