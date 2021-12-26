Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı

Kendisini 'Mesih' ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı’nın, Noel'i doğum günü olarak kutladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2021 Pazar, 21:31
Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı
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Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekiliği de yapan Hasan Mezarcı, 'irticai' görüşleri nedeniyle hapse girmiş, hapisten çıkınca da 'Mesih' olduğunu ilan etmişti.

Geçtiğimiz yıllarda Noel’i doğum günü olarak kutlayan Mezarcı, bu geleneğini yine sürdürdü.

TEZAHİRAT YAPTILAR

Mum üfleyen Mezarcı'ya etrafındakilerin 'İyi ki doğdun Mesih' diye tezahürat yaptığı görüldü.


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