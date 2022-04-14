Hasan Mezarcı'dan tepki çeken oruç açıklaması : Su içmek artık orucu bozmayacak

14 Nisan 2022 Perşembe, 17:37

Refah Partisi’nden İstanbul Milletvekiliği de yapan Hasan Mezarcı, ‘irticai’ görüşleri nedeniyle hapse girmiş, hapisten çıkınca da ‘Mesih’ olduğunu ilan etmişti. Mezarcı daha sonra Almanya’ya yerleşmişti. Mezarcı’dan Ramazan orucu ile ilgili ilginç bir çıkış geldi.

“SU İÇMENİN ORUCU BOZACAĞINA DAİR DİNİ AHKAMI İPTAL ETTİM”

“Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim” diyen Mezarcı, Twitter paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"İyi geceler çocuklar. Su içmenin sağlık açısından zorunluluk olduğunu, uzun süre susuz kalmanın zararlarını biliyorsunuz. Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim. Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin. Dinde, îmanda, ibâdette zorlama yoktur, gönüllülük esastır. Oruç tutmakta zorlananlar tutmayabilir veya oruç gün ve saatlerini kendilerine göre ayarlayabilirler. Su içmek sağlık açısından zorunluluk olduğu için orucu bozmaz. Âile, mahalle, toplum, devlet baskısıyla, ibadet olmaz."