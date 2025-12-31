Hasan Mutlu’dan yeni yıl mesajı: 'Güzel hayallerimizden asla vazgeçmeyeceğiz'

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda 17 Eylül'de tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, avakatları aracılığıyla yayımladığı yeni yıl mesajında, Türkiye'de hukukun yeniden tesis edilmesi çağrısı yaptı, yeni yılın ülkeye barış, demokrasi ve hukuk getirmesini diledi. Kendisiyle birlikte tutuklu olan isimlerin süreci belirsizlikle geçirdiğini belirten Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 31 Aralık 2025. Yarın insanlık yeni bir yıla kucak açacak. Yeni yılın ülkemize barış, demokrasi ve hukuk getirmesini diliyorum. Her yeni yıl mesajımızda huzur dilerdik ancak hukuk olmadan huzur olabilir mi? Herkes yeni yıl planlarını yapıp hayallerini kurarken bizler bu hücrelerde kaygıyla yarınları bekliyoruz. İnanıyorum ki geçecek bu günler, bu karanlıklar sona erecek.

Bugün bu hücrede 110. günüm. Ben ve arkadaşlarım 110 gündür tecrit altındayız. Diğer tutuklu arkadaşlarımız gibi biz de iddianamenin çıkmasını bekliyoruz. Elbette bu iddianame süreçlerinin neden uzadığının farkındayız. Dosyamıza bakıldığında suç bulunamıyor. Suç bulunamadığı için suç oluşturulmaya çalışılıyor.

"HAYALLERİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bu hücredeki psikolojik baskılar, dışarıda ailelerimizin yaşamış oldukları dram neticesinde insanlar yıpratılıyor, korkutuluyor ve bu kişilerden doğruyu değil, istenileni vermeleri doğrultusunda baskılar yapılıyor. Ben ve arkadaşlarım iddianameyi henüz oluşturamadığımıza göre sanırım daha yeterince suç oluşturamadık. Kısacası bizler suçlu değil, üzerinde suç oluşturulmak istenen kişileriz. Tüm bu zorluklara, baskılara ve hukuksuzluklara rağmen bizler Türkiyemiz için halkımız için doğamız ve tüm canlılarımız için kurduğumuz güzel hayallerimizden asla vazgeçmeyeceğiz."