Hasanağa Deresi’ni kirleten işletmeye 657 bin TL ceza
Edirne'de, Tunca Nehri'nin kollarından biri olan Hasanağa Deresi’ne atık suyunu bırakan işletmeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 657 bin 638 TL para cezası uygulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Edirne’de bulunan Hasanağa Deresi'nin renginin siyaha dönmesi ve balık ölümleri yaşanması üzerine yapılan ihbarla harekete geçildiği bildirildi.
Açıklamada, "20 Ekim 2022'de Edirne merkez sınırlarında bulunan Hasanağa Deresi'ne atık suların karışarak derenin renginin değiştiği ve balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine il müdürlüğümüz ekipleri tarafından alana ivedilikle intikal edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda düzenleme depolama sahasındaki atık suların kontrolsüz bir şekilde arıtılmadan dereye karıştığı tespit edilmiştir. İl müdürlüğümüz tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında atık suların arıtılmadan dereye verilmesi nedeniyle 657 bin 638 TL idari para cezası uygulanarak, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.
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