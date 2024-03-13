Yayınlanma: 13.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.03.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 28 Kasım 2023’te katıldığı bir programda rezerv alana ilişkin “Kimsenin malında, toprağında gözümüz yok. Kimse endişe etmesin, evinde rahatça otursun” ifadelerini kullanmıştı. Buna karşın Hatay Valisi Mustafa Masatlı, önceki gün yaptığı konuşmada “Rezerv alanı içinde kalan az hasarlı binalar karot alındıktan sonra gerekli ise yıkılacak. Aksi durumda az hasarlı olma durumu devam ederse vatandaşla görüşüp anlaşarak ya da kamulaştırma yöntemi sonrası yıkılacak” dedi. Sonrasında da Gazi ve Akevler mahallelerinde bulunan az hasarlı binaların hasar durumu değiştirildi.

‘NE YAPACAĞIZ BİZ?’

İlgili düzenleme kapsamında Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar az hasarlı binalara dokunulmayacağı söylendiği halde tekrar tekrar karot testi yapıldığını belirtti. Kendilerine önce “Az hasarlı binalara dokunmayacağız, oturabilirsiniz” denildiği için evlerine tadilat yaptıklarını söyleyen yurttaşlar, “Bir yıldır evde oturup tadilat masrafı yapanlar var. Şimdi de binamıza kâğıt yapıştırıp iki gün süreniz var, yıkılacak diyorlar, "ne yapacağız biz?” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi. Herkesin endişeli olduğunu vurgulayan Gazi Mahallesi muhtarı Süleyman Çaltak, “İki kere risksiz denilen yerlere bir sabah gelip riskli dediler. İnsanları çıkmaya zorluyorlar, neden bu süreç yurttaşın içini rahatlatacak biçimde yapılmıyor? Ayrıca mahalle etrafının adeta abluka altına alınmasını da kabul etmiyoruz” dedi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise yaşananlara “Sağlam binalar hasarlı çıkana kadar karot testi yapıp binalar riskli çıksın diye her şeyi yapıyorlar” sözleriyle karşı çıktı.

