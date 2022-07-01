Hasret Gültekin mezarı başında anıldı

01 Temmuz 2022 Cuma, 19:27

2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Madımak Otelinde 33 aydın ve sanatçı ile birlikte katledilen Hasret Gültekin, Sivas’ın İmranlı Han Köyü’nde bulunan anıt mezarında emek ve demokrasi güçleri tarafından hazırlanan programla anıldı.

Birgün'de yer alan habere göre anıt mezara karanfil bırakan emek ve demokrasi güçleri, saygı duruşunda bulunduktan sonra birer konuşma yaparak Madımak Katliamı’nın tarihe bir kara leke olarak geçtiğini belirttiler.

Anmada konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer “Bizler Sivas’ın ışığına sahip çıkanlarız. Sivas’ın ışığını söndürmeyecek olanlarız. Bizler bu ülkede laikliği rafa kaldıranlara karşı laikliği tekrar kazanacağız. Hep birlikte mücadeleye devam ederek bu ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız” dedi. Eğitim Sen, SES, Halkevleri şube başkanları birer konuşma yaparak katliamı lanetledi.