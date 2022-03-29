Hasta yakınları tarafından darbedilen sağlık çalışanı: 'Çalışma isteğimiz gelmiyor'
Sağlık emekçilerine yönelik yeni bir şiddet haberi, Kırşehir'den geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hastanın yakınları sağlıkçılara saldırdı. Darbedilen sağlık personeli Cihat Yıldız, "Burada verdiğimiz emek var. Şu anda çalışma isteğimiz gelmiyor" ifadelerini kullandı.
Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine 'beyin kanaması' teşhisi ile giriş yapan Salih Ata’nın yakınları hastanın durumunun ağırlaşması üzerine gittikleri pandemi yoğun bakım ünitesinde doktor ve sağlık çalışanlarını darbetti.
Edinilen bilgiye göre, beyin kanaması teşhisi ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine giriş yapan Salih Ata’da, 4 günlük tedavi sürecinde ciğerlerinde pandemi etkisi de görüldü.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hastanın yakınları sinir krizi geçirerek Hekim Avşar Zerman, Sağlık Çalışanları Cihat Yıldız, Kübra Şahin, Klinik Destek Elemanı Tahir Mete Güleç ve Davut Taş’ı darbetti.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI DARP RAPORU ALDI
Hastane güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayda yoğun bakım ünitesinin camları da kırıldı. Doktor ve sağlık çalışanları ise acil servisten darp raporu aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan yaşanan olayla ilgili Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Nuh Karakaya, sağlıkta yaşanan şiddet olayına tepki göstererek sorumlular hakkında en ağır işlemin yapılmasını istedi.
DARP OLAYINI ANLATTI
Son olarak, Kırşehir’de sabah saatlerinde yaşamını yitiren hasta yakınları tarafından darbedilen sağlık personeli Cihat Yıldız, meydana gelen darp olayını anlattı. Yıldız, "Sabah hasta tedavimizi yapıyorduk, hastada cardiac arrest gerçekleşti. 45 dakika boyunca hastaya müdahale ettik. Hastadan yanıt alınamadı. Hasta kötüleştiği anda da hasta yakınlarına haber verildi" dedi.
ÇALIŞMA ALANI TEKMELENDİ, CAMLAR KIRILDI
Pandemi yoğun bakım ünitesine gelen hasta yakınlarının camları tekmelediği ve sağlık personelini darp ettiğini açıklayan Yıldız, "Hasta yakınları camları tekmeleyerek içeri girdi. O kadar emek veriyoruz, moralimiz bozuldu. Burada verdiğimiz emek var. Şu anda çalışma isteğimiz gelmiyor, zaten elimde de şişlik oluştu, vurdular. Biz emek veriyoruz, hasta yakınlarının bize destek olması gerekir" diye konuştu.
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