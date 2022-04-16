Hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı
Aydın Devlet Hastanesi'nde kendisini bakanlık görevlisi olarak tanıtarak denetim yapan Mehmet Erol, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Erol'un tutuklanmasına karar verildi.
Aydın Devlet Hastanesi'nde, kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan ve hastanede saha denetimi yapan Mehmet Erol, durumun anlaşılmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün saat 09.00 sıralarında Aydın Devlet Hastanesi'nde, kendisini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan Mehmet Erol, hastane yetkililerine saha denetimi yapacağını söyledi.
Hastanedekilerin de eşlik ettiği Erol, bir süre yetkililerle birlikte bazı birimleri gezdikten sonra hastaneden ayrıldı.
Hastane yetkilileri Mehmet Erol'un durumundan şüphelenip, Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verdi. Bunun üzerine yapılan incelemede Sağlık Bakanlığında böyle bir personelin olmadığı ortaya çıktı.
Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde Erol'u gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Erol, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
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