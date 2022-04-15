5 ilde sahte altın satan şüpheliler tutuklandı
5 ilde kuyumculara sahte altın satışı yapıldığına ilişkin ihbar alan polis ekipleri, şüphelileri Van'da yakaladı. Emniyet açıklamasında, yakalanan 2 şüphelinin çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını aktardı.
Beş ilde kuyumculara sahte altın sattıkları tespit edilen 2 şüpheli, Van’ın Çaldıran ilçesinde yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Çaldıran ilçesinde yapılan çalışmalarda; kuyumcuya sahte altın bileklik satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalanmış. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada; 1 adet sahte altın bileklik, suçlardan elde ettikleri değerlendirilen 13 bin 205 TL nakit para ele geçirilmiştir. Şüpheli şahısların 5 farklı ilde kuyumculara sahte altın sattıkları tespit edilmiştir. Şüpheli şahıslar, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır” denildi.
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