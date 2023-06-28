Hastane morgu önünde yılan paniği

Yayınlanma: 28.06.2023 - 20:05

Güncelleme: 28.06.2023 - 21:25

Sungurlu Devlet Hastanesi morgunun önünde yaklaşık 1,5 metrelik yılanı gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler, 10 dakika süren çalışmanın ardından yılanı yakalamayı başardı.

Yakalanan yılan yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı.