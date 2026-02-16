Hastanede güvenlik görevlisinin odasından para ve ziynet eşyası çaldı: Şüpheli tutuklandı

Olay, 13 Şubat günü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.Y. isimli şahıs, güvenlik görevlisi T.D.'ye ait odaya girerek 31 bin lira para ile 4 adet çeyrek altını çaldı. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.Y., aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.