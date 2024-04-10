Hastanede kablo hırsızlığı... Onlarca hasta canından olacaktı!

Darıca'daki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafo binasına giren hırsızlar, yaklaşık 150 bin TL değerindeki kabloları çaldı. Elektriksiz kalan hastanede tedavi gören yoğun bakım ve diyaliz hastaları, civardaki hastanelere nakledildi.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 11:17
Hastanede kablo hırsızlığı... Onlarca hasta canından olacaktı!
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi.

KABLOLARIN DEĞERİ 150 BİN LİRA!

Edinilen bilgiye göre; hastanenin arka kısmında bulunan trafo binasının açık olan kapısından giren hırsızlar, demir makasıyla elektrik kablolarını kesti. Hırsızlar, kestikleri kabloları çalarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yaklaşık 150 bin TL değerinde kabloyu çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 

52 HASTA ÇEVRE HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Kabloların kesilmesi nedeniyle hastanenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı. Diyaliz ünitesinde bulunan 49, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 hasta olmak üzere toplam 52 hasta, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi.

Hastane yönetiminin girişimiyle kabloların yenilenmesinin ardından 52 hasta, dün sabah saatlerinde yeniden Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


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