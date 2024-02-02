Cezaevinden çıktı, eşi ve çocuğuyla hırsızlık yapmaya gitti!
Azdavay'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada enerji nakil hattı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olaya karışan şahsın Aralık ayında cezaevinden çıktığı ve eşi ile çocuğunu da yanına alarak kablo hırsızlığı yaptığı öğrenildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Azdavay ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada 21 adet 90 santimetre ebadında enerji nakil kablosu, 2 top soyulmuş kablo, 3 adet bıçak, 2 adet pense, 1 adet bağ budama makası, 1 adet demir törpüsü, 1 adet kerpeten, 1 adet yan keski, 1 adet balta ve 1 adet spatula ele geçirildi.
Olayla ilgili C.Ç. ile araçta bulunan H.G. ve G.Ç. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen C.Ç. tutuklanarak cezaevine konulurken, H.G. ve G.Ç. serbest bırakıldı.
Öte yandan, C.Ç. adlı şahsın, Ocak 2023 yılında imam nikahlı eşi H.G. ile birlikte aynı bölgede enerji nakil hattı çalarken yakalandığı ve yapılan yargılama sonucunda 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. C.Ç.'nin, Aralık 2023 yılında cezaevinden tahliye olduktan sonra Ocak 2024 yılı içerisinde aynı bölgede imam nikahlı eşi H.G. ve kızı G.Ç. ile birlikte tekrar enerji nakil hattı kablosu çalarken yakalandığı aktarıldı.
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