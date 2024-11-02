Hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı!

Van’ın Erciş ilçesinde bulunan Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri hastane çalışanı olmak üzere 4 kişi de yaralandı.

Hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı!
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İHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 15:52

Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

Aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda A.T. isimli şahıs hayatını kaybederken, hastanede yönlendirme görevlisi olarak çalışan E.B. isimli hastane çalışanıyla birlikte 4 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.


Etiketler: #Van #Hastane #Silahlı çatışma

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