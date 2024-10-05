İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma: 5 yaralı

Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 4'ü o sırada yoldan geçen olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma: 5 yaralı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 20:32

Alınan bilgiye göre, Vali Konağı Caddesi'ndeki restoranda yemek yiyen iki grup arasında tartışma çıktı. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen tarafların tartışması, restoran dışında silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla karşılıklı ateş açılması sonucu o sırada yoldan geçen 1'i Rus vatandaşı 4 kişi ile taraflardan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Polis, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.


Etiketler: #Şişli #Ambulans #silahlı kavga

İlgili Haberler

İstanbul Şişli'de dehşet anları: Yol verme kavgasında 'silah' çekti!

İstanbul Şişli'de dehşet anları: Yol verme kavgasında 'silah' çekti!
Şişli’nin ‘Kanal İstanbul’una tepki

Şişli’nin ‘Kanal İstanbul’una tepki
Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler