Hastanede yığılma, Emniyet'te sağlık kontrolü...

Yayınlanma: 26.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.03.2025 - 04:00

İzmir Tabip Odası, doktorların Emniyet’e çağrıldığını ve sağlık kontrolünün orada yapılmak istendiğini açıkladı.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, “Hastanelerde yığılmalar olunca gözaltı muayenesinin Emniyet’in binasında yapılacağı söylendi. Uyarıları yaptık. Sağlık kurumu dışında yapılan bu işlemler yok hükmünde” diye konuştu.

Yüksel, “Uyarımızda, gözaltında olan kişilerin Emniyet’te muayene edildikleri zaman hissettikleri baskı sebebiyle yaşadıkları durumu anlatamayacaklarını ve hekimin görevini yapamayacağını söyledik. Üç bölgede görevlendirmeler yapılıp doktorlar Emniyet binalarına gidiyor. Hem gözaltına alınanlar mağdur hem doktorlar” dedi.