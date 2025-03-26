Hastanede yığılma, Emniyet'te sağlık kontrolü...

İzmir Tabip Odası, gözaltındaki kişilerin Emniyet binalarında muayene edilmesine tepki gösterdi: “Sağlık kurumu dışında yapılan işlemler yok hükmünde.”

Hastanede yığılma, Emniyet'te sağlık kontrolü...
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Ece İçmez
Yayınlanma: 26.03.2025 - 04:00

İzmir Tabip Odası, doktorların Emniyet’e çağrıldığını ve sağlık kontrolünün orada yapılmak istendiğini açıkladı.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, “Hastanelerde yığılmalar olunca gözaltı muayenesinin Emniyet’in binasında yapılacağı söylendi. Uyarıları yaptık. Sağlık kurumu dışında yapılan bu işlemler yok hükmünde” diye konuştu.

Yüksel, “Uyarımızda, gözaltında olan kişilerin Emniyet’te muayene edildikleri zaman hissettikleri baskı sebebiyle yaşadıkları durumu anlatamayacaklarını ve hekimin görevini yapamayacağını söyledik. Üç bölgede görevlendirmeler yapılıp doktorlar Emniyet binalarına gidiyor. Hem gözaltına alınanlar mağdur hem doktorlar” dedi.


Etiketler: #Emniyet #Hastane #gözaltı #muayene
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